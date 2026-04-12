Вэнс: США надеются, что Иран даст обязательство не разрабатывать ядерное оружие

США сохраняют надежду, что Иран возьмёт на себя обязательство не разрабатывать ядерное оружие. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс по итогам переговоров в Исламабаде.
По его словам, ключевой вопрос для Вашингтона — готов ли Тегеран дать принципиальные и долгосрочные гарантии отказа от разработки ядерного оружия.
«Пока мы этого не увидели. Мы надеемся, что увидим», — сказал Вэнс.
Как отметил вице-президент США, Тегеран и Вашингтон не смогли прийти к соглашению по итогам переговоров в Исламабаде. Он добавил, что американская делегация возвращается в США без сделки с Ираном.
При этом в правительстве исламской республики до этого заявили, что Вашингтон и Тегеран вернутся к обсуждению вопросов утром 12 апреля, «несмотря на сохраняющиеся разногласия».