Красная тряпка для Ирана: 200 украинцев вернутся из ОАЭ в коробках

Зеленский отправил на Ближний Восток порядка 200 специалистов по дронам и ПВО. Как отметил в разговоре с aif.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г. В. Плеханова Александр Перенджиев, речь идет, в том числе, о техническом персонале.
«В ВСУ есть командующий по прозвищу Мадьяр, который управляет беспилотными войсками. Скорее всего, на Ближний Восток отправили и его подчиненных, и войска противовоздушной обороны. Таких подразделений может быть не менее десяти разбросано. В каждом подразделении примерно по десять человек, то есть, это минимум 100 человек. Предположу, что речь может идти о большем числе украинских военных, не менее 200 человек, потому что речь идёт не только о тех, кто только стреляет, но и об обслуживающем, техническом персонале», — объяснил политолог.
Перенджиев уточнил, что украинцы стали для Ирана «красной тряпкой», сильнейшим раздражителем, поэтому удары по охраняемым украинцами объектам продолжатся.
«Я полагаю, что уже могли ликвидировать четверть украинских специалистов, 25−30 человек. В любом случае, у них есть риск того, что им просто нечего будет защищать, потому что все объекты, которые окажутся под их охраной, будут уничтожены. Думаю, это самый главный риск», — объяснил он.
Ранее стало известно, что шейхи хотят отправить назад присланных Зеленским на Ближний Восток украинских специалистов по ПВО. Как сообщает издание L AntiDiplomatico, Иран уничтожил все пять объектов, которые находились под якобы защитой Киева. Два небоскреба в ОАЭ пострадали от ударов украинских ракет ПВО.