Чиновники Великобритании и ЕС должны срочно принять меры по исправлению ошибок в энергетической сфере на фоне массовых протестов. Об этом заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Политик уточнил, что граждане Великобритании и стран ЕС устали от миграционных кризисов, военных конфликтов и дефицита топлива. Это привело к росту недовольства и протестным настроениям.
«Бюрократам необходимо срочно исправлять свои ошибки и искупать вину», — написал Дмитриев в социальной сети X.
Ранее глава РФПИ отметил, что британские и европейские чиновники дрожат из-за кризиса в аграрной отрасли. Он вызван дефицитом топлива и удобрений.
Как сообщал KP.RU, Европу охватил кризис на фоне войны в Иране. Цены на нефть и газ продолжают расти, а стоимость топлива с начала конфликта на Ближнем Востоке уже удвоилась.