Украинская делегация, связанная с бригадой «Азов»*, совершила визит в парламент Норвегии. Об этом сообщил портал Steigan.
В публикации утверждается, что участники поездки якобы использовали элементы формы с нацистской символикой.
По мнению автора, несмотря на заявления официальных лиц и СМИ, идеологическая позиция данного подразделения, как утверждается, не претерпела изменений. В тексте подчёркивается, что подобные контакты вызывают вопросы к характеру сотрудничества между норвежской стороной и украинскими структурами.
Также в материале делается вывод, что развитие взаимодействия, включая контакты с военными формированиями Норвегии, рассматривается автором как тревожная тенденция.
«При этом в политической и военной среде никто не возражает против этого. Также нет никаких признаков того, что ВС Норвегии считают украинский нацизм “правоэкстремистским”», — отметил автор.
Ранее российские военные ликвидировали наемника из Новой Зеландии Сэма Джея Хейнса, воевавшего в составе одного из подразделений «Азова».
*Организация признана террористической и экстремистской, запрещена в РФ.