Вэнс вылетел из Пакистана

ИСЛАМАБАД, 12 апреля. /ТАСС/. Пресс-пул американского вице-президента Джей Ди Вэнса сообщил о его вылете из Пакистана, где состоялись консультации США и Ирана.
Как отмечается в сообщении, Вэнс поднялся по трапу в 05:08 мск.
Вице-президент США ранее заявил, что американская делегация возвращается в Соединенные Штаты по завершении переговоров с иранскими должностными лицами в Исламабаде, не увенчавшихся достижением договоренности. Вэнс отметил, что консультации продолжались 21 час.
Пакистан: ядерная держава на стыке Азии и Ближнего Востока
Пакистан — одна из крупнейших стран Южной Азии, обладающая выгодным стратегическим положением, собственным ядерным оружием, но сложной внутренней и внешнеполитической повесткой. Государство играет важную роль в региональной безопасности и соперничает с ближайшим соседом — Индией.Читать дальше