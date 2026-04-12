Специалист РТУ МИРЭА раскрыл, какие планеты останутся недосягаемыми для человека

Представление о колонизации других планет часто строится вокруг идеи перелёта и высадки, но ключевым ограничением становится возможность поддерживать устойчивую среду для жизни. Человек выживает только в определённом диапазоне температуры, давления и состава атмосферы, поэтому любая попытка освоения требует либо поиска похожих условий, либо создания замкнутых систем жизнеобеспечения.
Об этом в беседе с RT рассказал кандидат технических наук, доцент кафедры радиоэлектронных систем и комплексов РТУ МИРЭА Святослав Литвинов.
«Потенциальный выбор объектов для освоения напрямую зависит от того, сколько ресурсов потребуется на компенсацию среды, в которой человек не может существовать. Ближайшими рассматриваемыми вариантами являются тела Солнечной системы с минимальным энергетическим барьером для доставки грузов и людей. В первую очередь это Луна и Марс, поскольку время перелёта измеряется днями или месяцами, а не десятилетиями и существует возможность регулярной связи с Землёй», — объяснил специалист.
Он отметил, что на Луне отсутствует атмосфера, поверхность подвергается радиации и резким перепадам температуры, но слабая гравитация упрощает посадку и взлёт, а близость к Земле позволяет оперативно (по космическим меркам) доставлять оборудование и экипажи.
«Луна может рассматриваться как полигон для отработки технологий. Условия на Марсе частично совпадают с земными: есть сутки, близкие по длительности к земным, присутствует атмосфера, хотя и разрежённая, есть запасы воды в виде льда. Это отчасти снижает нагрузку на системы жизнеобеспечения», — добавил собеседник RT.
Однако, как предостерёг Литвинов, давление на поверхности Марса в десятки раз ниже земного, поэтому человек не может находиться там без герметичной защиты, а слабая гравитация влияет на физиологию.
«Поэтому даже при высадке можно говорить больше о создании изолированных баз, а не о свободном проживании и учитывать, что малейшая ошибка в системе ведёт к огромному риску», — подчеркнул он.
Отмечается, что с научной точки зрения наибольший интерес представляют спутники планет-гигантов, такие как Европа и Энцелад, где под ледяной коркой находятся океаны.
«Наличие жидкой воды повышает вероятность существования примитивных форм жизни, и именно это определяет приоритет исследований. Однако полёт к таким объектам занимает несколько лет, а уровень радиации в окрестностях Юпитера и Сатурна остаётся высоким. В таких условиях длительное пребывание человека невозможно, поэтому сегодняшние исследования этих спутников ведутся с помощью автоматических аппаратов», — разъяснил он.
Планеты, находящиеся за пределами Солнечной системы, остаются недосягаемыми для человека из-за фундаментального ограничения скорости, рассказал эксперт.
«Даже при использовании современных ракет перелёт к ближайшим звёздам занял бы десятки тысяч лет. Ускорение аппарата до значительной доли скорости света требует энергии, сопоставимой с глобальными энергетическими ресурсами Земли. Поэтому человек не может рассчитывать на прямое освоение экзопланет, а изучение таких объектов ограничивается наблюдениями и автоматическими аппаратами в пределах собственной системы», — заявил он.
Граница реального освоения других планет определяется в итоге совокупностью факторов: расстояние, радиация, гравитация и доступность ресурсов, считает аналитик.
«Там, где эти параметры можно компенсировать с помощью технологий, постепенно появляются базы и научные станции. Сейчас такие проекты рассматриваются только для ближайших объектов Солнечной системы. Однако даже при решении всех технических вопросов количество людей, решившихся на покорение новых планет, будет исчисляться единицами и десятками. Дальнейшие перспективы связывают с накоплением практического опыта — именно работа станций позволяет проверять системы жизнеобеспечения, способы защиты и добычи ресурсов на месте», — рассказал он.
Если эти решения подтвердят свою надёжность, обсуждение потенциального переселения людей на другие планеты может стать более предметным, но это вопрос длительной перспективы и развития технологий на протяжении десятилетий и поколений, заключил специалист.
Ранее космонавт «Роскосмоса» Алексей Зубрицкий, первый космический полёт которого длился почти 245 суток, рассказал RT об ощущениях после возвращения на Землю.