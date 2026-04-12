Отец Маска считает, что республиканцы победят на промежуточных выборах

Эррол Маск: республиканцы одержат победу на промежуточных выборах в США.

Источник: © РИА Новости

ВАШИНГТОН, 12 апр — РИА Новости. Отец американского предпринимателя Илона Маска Эррол Маск заявил в интервью РИА Новости, что республиканцы, по его мнению, одержат победу на предстоящих промежуточных выборах в США.

«Что касается промежуточных выборов, американцы будут голосовать подавляющим большинством, чтобы сохранить Трампа», — сказал Маск.

Он также назвал демократов «глупыми» и заявил, что, если они не будут «жульничать», то потеряют все свои места в конгрессе США.

В ноябре в США пройдут промежуточные выборы в конгресс, на которых, по прогнозам аналитиков, республиканцы рискуют потерять контроль над палатой представителей в пользу демократов. Эксперты связывают возможную утрату большинства в конгрессе с падением рейтингов администрации на фоне военной кампании против Ирана, а также ростом цен.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше