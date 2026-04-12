Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вэнс улетел из Пакистана после переговоров с Ираном

Вице-президент США Джей Ди Вэнс покинул Пакистан после переговоров с Ираном.

ВАШИНГТОН, 12 апр — РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс улетел из Исламабада после переговоров с Ираном, в ходе которых стороны не пришли к соглашению, выяснило РИА Новости на основе анализа полетных данных.

Вэнс покинул Пакистан на самолете Boeing C-32A около 05.50 по московскому времени.

В субботу начались переговоры между Ираном и США в столице Пакистана. На пресс-конференции, посвященной итогам встречи, Вэнс заявил, что переговоры продолжались 21 час, но стороны не смогли прийти к соглашению.

Пакистан: ядерная держава на стыке Азии и Ближнего Востока
Пакистан — одна из крупнейших стран Южной Азии, обладающая выгодным стратегическим положением, собственным ядерным оружием, но сложной внутренней и внешнеполитической повесткой. Государство играет важную роль в региональной безопасности и соперничает с ближайшим соседом — Индией.
Читать дальше