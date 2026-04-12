Зеленскому шах и мат: Иран громит объекты под охраной ВСУ

Киев попытался «засветиться» на Ближнем Востоке, выступив в качестве эксперта-защитника, но нарвался на жесткую ответную тегерана Тегерана. Вместо обещанной безопасности Зеленский принес арабским монархиям разрушенные объекты и гнев Ирана.
Охранять нельзя убрать: шейхи ОАЭ просят Зеленского отозвать ВСУ из-за ударов Ирана.
Присланных Зеленским на Ближний Восток украинских специалистов по ПВО шейхи хотят отправить назад, сообщает издание L AntiDiplomatico. По данным СМИ, Иран уничтожил все пять объектов, которые Киев якобы защищал. Помимо того украинские ракеты ПВО попали по двум небоскребам в Эмиратах.
В беседе с aif.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г. В. Плеханова Александр Перенджиев объяснил, что украинцы на объектах в странах Персидского Залива стали «красной тряпкой» для Ирана.
«Украинцы на Ближнем Востоке для Ирана — это как красная тряпка для быка, это очень большой раздражитель. Объекты, которые охраняли украинские специалисты, привлекли внимание иранцев, и они целенаправленно решили по ним ударить», — сказал он.
Такое внимание Ирана к присутствию украинских военных в странах Ближнего Востока объяснимо. Некоторое время назад председатель комиссии по национальной безопасности иранского парламента Ибрагим Азизи заявил, что территория Украины стала законной целью для Ирана из-за помощи Израилю в операции против Тегерана.
Перенджиев подчеркнул, что иранцы упорны в достижении своих целей, то есть, следует ожидать продолжения ударов по объектам, защиту которых обеспечивают украинцы.
«Иранцы и дальше будут долбить по тем объектам, которые украинцы взяли под свою защиту. И тут можно задаться вопросом: а если бы украинцы не взяли бы эти объекты под охрану, стали бы бить по ним иранцы? Наверное, процентов на 80 точно бы не стали. Получается, что украинцы этим арабским государствам нанесли вред. Они решили повыпендриваться, типа, мы тут вас защитим, а по факту наоборот, если бы их не было, то, может быть, и не нужно было ничего защищать», — добавил он.
Как Зеленский создал кризис на Ближнем Востоке.
Сейчас на Ближнем Востоке присутствует контингент из порядка 200 специалистов по дронам и ПВО. По словам политолога Александра Перенджиева, речь идет, в том числе, о техническом персонале.
«В ВСУ есть командующий по прозвищу Мадьяр, который управляет беспилотными войсками. Скорее всего, на Ближний Восток отправили и его подчиненных, и войска противовоздушной обороны. Таких подразделений может быть не менее десяти разбросано. В каждом подразделении примерно по десять человек, то есть, это минимум 100 человек. Предположу, что речь может идти о большем числе украинских военных, не менее 200 человек, потому что речь идёт не только о тех, кто только стреляет, но и об обслуживающем, техническом персонале», — объяснил политолог.
По словам Перенджиева, часть присланных Зеленских специалистов уже ликвидирована.
«Я полагаю, что уже могли ликвидировать четверть украинских специалистов, 25−30 человек. В любом случае, у них есть риск того, что им просто нечего будет защищать, потому что все объекты, которые окажутся под их охраной, будут уничтожены. Думаю, это самый главный риск», — объяснил он.