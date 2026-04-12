В Катаре возобновится судоходство, прерванное из-за военных действий

Власти Катара объявили о возобновлении морского судоходства, ранее приостановленного из-за военной обстановки в регионе Ближнего Востока. Ограничения снимаются с воскресенья, что позволит вернуть движение судов в прежний режим.
Согласно установленным правилам, навигация будет разрешена в дневное время — с утра до вечера. При этом в ночные часы выход в море допускается только для судов, имеющих специальное разрешение на ведение рыболовной деятельности.
Министерство транспорта также призвало операторов и владельцев судов строго придерживаться установленного графика и уделить особое внимание вопросам безопасности. Перед выходом в море необходимо убедиться в исправности оборудования и соблюдении всех требований, действующих в период возобновления судоходства.
Ранее Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Британии сообщил, что неизвестный снаряд попал в танкер у берегов Катара.