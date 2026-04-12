Посол рассказал, что доминиканский бизнес хочет экспортировать в Россию

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Предприниматели Доминиканской Республики заинтересованы в продвижении экспорта на российский рынок какао, кофе, рома, шоколада и других традиционных для страны товаров, рассказал в интервью РИА Новости посол РФ в Доминикане Алексей Середин.
«Опыт общения с представителями здешнего предпринимательского сообщества свидетельствует, что доминиканцы весьма заинтересованы в продвижении на российский рынок своих традиционных экспортных товаров — рома, сигар, какао, шоколада, тропических фруктов, кофе», — сказал он агентству.
Собеседник подчеркнул, что у отдельных компаний из Доминиканы уже получается действовать на этом направлении, преодолевая препятствия, созданные Западом в торговле.
«Были бы рады, если бы доминиканцы более динамично продвигали свою продукцию на емкий российский рынок. Готовы оказывать им соответствующую поддержку. В наших контактах неизменно советуем доминиканскому бизнесу активнее участвовать в проводимых в России международных профильных выставочно-ярмарочных мероприятиях», — заключил посол.
Двенадцатого апреля исполняется год со дня начала работы посольства России в Санто-Доминго.