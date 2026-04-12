У России нет предпочтений по кандидатам на пост генсека ООН, заявили в МИД

Логвинов: Россия не имеет предпочтений по кандидатам на пост генсека ООН.

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Россия пока не имеет предпочтений по кандидатам на пост нового генсека ООН, предвыборная кампания лишь набирает ход, заявил в интервью РИА Новости директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов.

«Говорить о наших предпочтениях пока было бы преждевременно, поскольку предвыборная кампания лишь набирает ход, список соискателей, судя по всему, продолжит пополняться Повторю, у нас сейчас нет предпочтений», — сказал Логвинов в беседе с агентством.

Он отметил, что в 2016 году, когда генеральным секретарем был избран Антониу Гутерреш, претенденты подавали заявки вплоть до конца сентября.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше