Reuters: 30 человек погибли в давке у старинной крепости на Гаити

По меньшей мере 30 человек погибли в давке около старинной цитадели Лаферьер в северной части Гаити, сообщает Reuters.
«Давка произошла около цитадели Лаферьер — крепости начала XIX века», — говорится в публикации.
Отмечается, что туристическая достопримечательность страны была переполнена студентами и посетителями, которые прибыли на ежегодные мероприятия, посвящённые объекту Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Осенью прошлого года в давке у храма в городе Шрикакулам штата Андхра-Прадеш (Индия) погибли не менее девяти человек.