Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Reuters: 30 человек погибли в давке у старинной крепости на Гаити

По меньшей мере 30 человек погибли в давке около старинной цитадели Лаферьер в северной части Гаити, сообщает Reuters.

«Давка произошла около цитадели Лаферьер — крепости начала XIX века», — говорится в публикации.

Отмечается, что туристическая достопримечательность страны была переполнена студентами и посетителями, которые прибыли на ежегодные мероприятия, посвящённые объекту Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Осенью прошлого года в давке у храма в городе Шрикакулам штата Андхра-Прадеш (Индия) погибли не менее девяти человек.