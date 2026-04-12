Губернатор Хоценко с семьей встретил Пасху в Успенском Соборе

Губернатор Омской области Виталий Хоценко с супругой приняли участие в пасхальном богослужении в Успенском кафедральном Соборе, — сообщает пресс-служба регионального правительства.
Торжества в ночь с 11 на 12 апреля традиционно прошли в православных храмах Омска. Главная служба состоялась в Успенском кафедральном соборе, где Всенощное бдение возглавил митрополит Омский и Прииртышский Дионисий. Праздничная литургия началась ровно в полночь.
«Желаю всем нам помощи Божьей во всех благих начинаниях, душевного спокойствия и гармонии! С праздником Святой Пасхи», — написал глава региона в социальных сетях.
В праздничных мероприятиях приняли участие представители региональных властей, духовенства и жители Омска. Безопасность во время проведения массовых мероприятий обеспечивали сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб.