Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губернатор Хоценко с семьей встретил Пасху в Успенском Соборе

Глава региона с супругой приняли участие в ночном богослужении и поздравили омичей с праздником.

Источник: Пресс-служба губернатора Омской области

Губернатор Омской области Виталий Хоценко с супругой приняли участие в пасхальном богослужении в Успенском кафедральном Соборе, — сообщает пресс-служба регионального правительства.

Торжества в ночь с 11 на 12 апреля традиционно прошли в православных храмах Омска. Главная служба состоялась в Успенском кафедральном соборе, где Всенощное бдение возглавил митрополит Омский и Прииртышский Дионисий. Праздничная литургия началась ровно в полночь.

«Желаю всем нам помощи Божьей во всех благих начинаниях, душевного спокойствия и гармонии! С праздником Святой Пасхи», — написал глава региона в социальных сетях.

В праздничных мероприятиях приняли участие представители региональных властей, духовенства и жители Омска. Безопасность во время проведения массовых мероприятий обеспечивали сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб.