Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Tasnim: изменений в Ормузском проливе не будет без сделки с США

Ситуация в Ормузском проливе останется без изменений до тех пор, пока США не примут «разумное соглашение» по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке, передаёт иранское агентство Tasnim.

Ситуация в Ормузском проливе останется без изменений до тех пор, пока США не примут «разумное соглашение» по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке, передаёт иранское агентство Tasnim.

«Иран не торопится, и до тех пор, пока США не согласятся на разумное соглашение, изменений в статусе Ормузского пролива не произойдёт», — говорится в публикации.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Тегеран и Вашингтон не смогли прийти к соглашению по итогам переговоров в Исламабаде. Он добавил, что американская делегация возвращается в США без сделки с Ираном.

В Tasnim подтвердили, что переговоры делегаций Ирана и США в Исламабаде завершились без достижения договорённостей.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше