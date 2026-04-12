Tasnim: изменений в Ормузском проливе не будет без сделки с США

Ситуация в Ормузском проливе останется без изменений до тех пор, пока США не примут «разумное соглашение» по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке, передаёт иранское агентство Tasnim.
«Иран не торопится, и до тех пор, пока США не согласятся на разумное соглашение, изменений в статусе Ормузского пролива не произойдёт», — говорится в публикации.
Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Тегеран и Вашингтон не смогли прийти к соглашению по итогам переговоров в Исламабаде. Он добавил, что американская делегация возвращается в США без сделки с Ираном.
В Tasnim подтвердили, что переговоры делегаций Ирана и США в Исламабаде завершились без достижения договорённостей.