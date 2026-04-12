Иранское СМИ назвало условие для изменения ситуации в Ормузском проливе

Tasnim: изменения ситуации в Ормузе не будет, пока США не согласятся на сделку.

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Изменения ситуации в Ормузском проливе не будет, пока США не согласятся на разумную сделку об урегулировании конфликта на Ближнем Востоке, передает агентство Рейтер со ссылкой на иранское агентство Tasnim.

«Все то время, пока США не соглашаются на разумную сделку, изменения ситуации в Ормузском проливе не будет», — пишет агентство.

В субботу Иран и США начали переговоры в Исламабаде после того, как президент США Дональд Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Тегераном о прекращении огня на две недели. Утром в воскресенье глава американской делегации, вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил, что Иран и США не смогли прийти к соглашению в ходе длительных переговоров и делегация Штатов вернется домой без сделки.

