«Торжество любви и добра»: Путин поздравил россиян с Пасхой

Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан и всех россиян с Пасхой. Текст поздравления опубликован на официальном сайте Кремля.
«Великий праздник Пасхи наполняет сердца миллионов людей искренней радостью, верой во всепобеждающую силу жизни, в торжество любви, добра и справедливости, объединяет нас вокруг вековых отеческих традиций», — отметил глава государства.
По словам лидера РФ, Пасха объединяет нас вокруг духовных и нравственных ценностей. Также этот праздник символизирует торжество жизни, любви, добра и справедливости.
Путин подчеркнул важную роль Русской православной церкви и других христианских конфессий в сохранении культурного наследия страны, укреплении института семьи и воспитании подрастающего поколения.
Президент России добавил, что религиозные организации проводят значимую работу. Она направлена на развитие конструктивного взаимодействия с государственными органами, а также на поддержку участникам специальной военной операции и их семьям.
В заключение, Владимир Путин пожелал всем россиянам здоровья, благополучия и всего наилучшего.
Напомним, Путин посетил Храм Христа Спасителя в Москве для участия в пасхальном богослужении. Вместе с ним в храме находился мэр Москвы Сергей Собянин. Мероприятие собрало большое количество верующих.
На пасхальном богослужении патриарх Московский и всея Руси Кирилл поблагодарил Путина за помощь в передаче Владимирской и Донской икон Божией Матери из Третьяковской галереи Русской православной церкви.
Также патриарх Кирилл поздравил православных христиан с Воскресением Христовым. Он отметил, что слова «Христос Воскресе» символизируют всепобеждающую силу Божественной любви. Патриарх подчеркнул, что Воскресение Христово победило смерть.
Как писал KP.RU, в этом году 12 апреля в России совпали два важнейших события — Светлая Пасха и День космонавтики. Космонавты Роскосмоса с борта Международной космической станции поздравили соотечественников с этим знаменательным днем.