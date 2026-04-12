Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД Ирана высказался об итогах переговоров с США

МИД Ирана: США и Иран не достигли взаимопонимания по двум-трем вопросам.

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Сделка по результатам переговоров представителей Тегерана и Вашингтона в Исламабаде не состоялась из-за принципиального расхождения по двум-трем вопросам, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

«Мы достигли понимания по ряду вопросов, но по двум-трем важным вопросам взгляды были далеко друг от друга, и в конечном счете переговоры не привели к соглашению», — цитирует его агентство Mehr.

По словам дипломата, беседа шла в атмосфере недоверия, а соглашения в этот раз никто не ждал.

Несмотря на это, Багаи выразил уверенность, что контакты с Пакистаном и другими дружественными странами в регионе продолжатся.

Встреча прошла накануне в столице Пакистана.

В делегацию США вошли вице-президент США Джей Ди Вэнс, спецпосланник Стивен Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер. Исламскую республику представляли в том числе председатель парламента Мохаммад-Багер Галибаф и глава МИД Аббас Аракчи.

По данным агентства Reuters, стороны осуждали вопросы Ормузского пролива, ядерной тематики, репараций, санкций и завершения конфликта.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше