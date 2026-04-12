Россиянам рассказали об изменении срока передачи показаний счётчика за воду

Во многих регионах России с 1 апреля установили чёткие сроки передачи показаний счётчиков воды — чаще всего с 20-го по 25-е число каждого месяца. Об этом сообщил депутат Госдумы Дмитрий Свищев.
По его словам, введены так называемые «окна» для отправки данных. Передать показания можно через портал «Госуслуги» или в личном кабинете на сайте управляющей компании.
Если данные не поступят в срок, начисление будет производиться по среднемесячному потреблению за последние полгода. Ранее при отсутствии показаний плату рассчитывали по нормативу, который мог быть в два или три раза выше фактического расхода.
Свищев в беседе с РИА Новости отметил, что новая система «гораздо лояльнее», однако рекомендовал передавать показания вовремя, чтобы избежать неточностей в платёжках.
Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов в беседе с RT напомнил, что с 1 марта текущего года крайний срок оплаты услуг ЖКХ перенесён на пять дней вперед — до 15-го числа каждого месяца.