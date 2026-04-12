Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянам рассказали об изменении срока передачи показаний счётчика за воду

Во многих регионах России с 1 апреля установили чёткие сроки передачи показаний счётчиков воды — чаще всего с 20-го по 25-е число каждого месяца. Об этом сообщил депутат Госдумы Дмитрий Свищев.

По его словам, введены так называемые «окна» для отправки данных. Передать показания можно через портал «Госуслуги» или в личном кабинете на сайте управляющей компании.

Если данные не поступят в срок, начисление будет производиться по среднемесячному потреблению за последние полгода. Ранее при отсутствии показаний плату рассчитывали по нормативу, который мог быть в два или три раза выше фактического расхода.

Свищев в беседе с РИА Новости отметил, что новая система «гораздо лояльнее», однако рекомендовал передавать показания вовремя, чтобы избежать неточностей в платёжках.

Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов в беседе с RT напомнил, что с 1 марта текущего года крайний срок оплаты услуг ЖКХ перенесён на пять дней вперед — до 15-го числа каждого месяца.