Tasnim: Иран не спешит с переговорами, мяч на стороне США

Иран не стал форсировать переговоры с США и оставил обстановку в Ормузском проливе без изменений. Консультации прошли в Исламабаде при посредничестве Пакистана. О позиции Тегерана сообщило агентство Tasnim со ссылкой на источник.

Источник: Life.ru

Иранская сторона заявила, что представила разумные предложения и готова ждать ответа Вашингтона, поскольку «мяч на его стороне». При этом Тегеран не намерен менять текущую ситуацию в Ормузском проливе без достижения договорённости.

«Пока США не согласятся на разумное соглашение с Ираном, ситуация в Ормузском проливе не изменится», — говорится в сообщении.

Переговоры продолжались 21 час на разных уровнях. По данным агентства, иранская делегация шла навстречу американской стороне и предлагала реалистичный подход. Конкретные сроки нового раунда не определили, параметры дальнейшего диалога остаются открытыми.

Ранее вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил, что на переговорах с Ираном не удалось прийти к сделке из-за неуступчивости представителей Исламской Республики. При этом США оставили Тегерану последнее и «самое выгодное» предложение.

Самые важные новости о конфликте на Ближнем Востоке — в специальном разделе Life.ru.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше