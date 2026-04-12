Вэнс утверждает, что США проявили гибкость и уступчивость на встрече с Ираном

Делегация Соединённых Штатов на переговорах с Ираном в Исламабаде проявила гибкость и уступчивость, но так и не сумела добиться желаемого. Об этом рассказал вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Источник: Life.ru

«Нам просто не удалось добиться того, чтобы иранцы были готовы принять наши условия. Думаю, мы проявили достаточную гибкость. Мы были довольно уступчивы. Но, к сожалению, нам не удалось добиться какого-либо прогресса», — сказал Вэнс.

По его утверждению, президент Дональд Трамп приказал делегатам приехать на встречу «с наилучшими намерениями» и любой ценой добиться заключения сделки.

Напомним, Джей Ди Вэнс на пресс-конференции заявил, что Тегеран отверг предложения Вашингтона. По его словам, делегация США предельно чётко обозначила собственные «красные линии», а также зоны возможных уступок. Иран, в свою, очередь подтвердил заявление вице-президента.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше