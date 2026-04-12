МИД Ирана: после переговоров с США контакты с Пакистаном продолжатся

Представитель иранского министерства иностранных дел Эсмаил Багаи поблагодарил Исламабад за посредничество в переговорах.

НЬЮ-ДЕЛИ, 12 апреля. /ТАСС/. Иран поблагодарил Исламабад за посредничество в переговорах с США и продолжит контакты с Пакистаном после них. Об этом заявил представитель иранского министерства иностранных дел Эсмаил Багаи.

«Благодарим правительство и народ Пакистана, а также лично Шахбаза Шарифа, премьер-министра Пакистана, Асима Мунира, командующего вооруженных сил, и Исхака Дара, главу МИД», — приводит его слова агентство Tasnim.

«Благодарим за гостеприимство и уверены, что контакты между нами, Пакистаном и другими нашими друзьями в регионе будут продолжаться», — подчеркнул Багаи.

