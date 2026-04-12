МИД Ирана: мнения на переговорах с США разошлись по двум — трём важным вопросам

Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи сообщил, что Тегеран и Вашингтон смогли согласовать позиции по ряду тем, однако по двум — трём ключевым вопросам договориться не удалось, из-за чего соглашение по итогам переговоров в Исламабаде не было заключено.