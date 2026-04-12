Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД Ирана: мнения на переговорах с США разошлись по двум — трём важным вопросам

Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи сообщил, что Тегеран и Вашингтон смогли согласовать позиции по ряду тем, однако по двум — трём ключевым вопросам договориться не удалось, из-за чего соглашение по итогам переговоров в Исламабаде не было заключено.

«Мы достигли понимания по ряду вопросов, но по двум — трём важным вопросам взгляды были далеко друг от друга, и в конечном счёте переговоры не привели к соглашению», — цитирует его агентство Tasnim.

Багаи отметил, что диалог Тегерана и Вашингтона проходил «в атмосфере недоверия», и никто не ждал, что соглашение будет достигнуто за один раз.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Тегеран и Вашингтон не смогли прийти к соглашению по итогам переговоров в Исламабаде. Он добавил, что американская делегация возвращается в США без сделки с Ираном.

В Tasnim подтвердили, что переговоры делегаций Ирана и США в Исламабаде завершились без достижения договорённостей.

