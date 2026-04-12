В Венгрии начались парламентские выборы

Голосование началось в 6:00 утра по будапештскому времени.
Жители страны изберут 199 депутатов. Места в законодательном органе распределят двумя способами: 106 мест по мажоритарной системе в одномандатных округах и 93 — пропорционально по партийным спискам.
По данным национального избирательного офиса, правом голоса обладают более 8,12 миллиона граждан внутри страны и за ее пределами.
По итогам определится, останется ли у власти партия премьер-министра Виктора Орбана «Фидес» и ее младший коалиционный партнер «Христианско-демократическая народная партия» или к власти придет партия «Тиса», нацеленная на более тесное сотрудничество с ЕС и НАТО.
В выборах также участвуют крайне правая партия «Наша Родина», левая «Демократическая коалиция» и сатирическая «Партия двуххвостой собаки». Для прохода в парламент необходимо набрать пять процентов голосов по партийному списку.