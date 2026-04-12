Профессор Малинен: обладание ядерным оружием сделает Финляндию мишенью

СТОКГОЛЬМ, 12 апреля. /ТАСС/. Реализация планов Финляндии по завозу и разворачиванию ядерного оружия на своей территории может сделать ее мишенью. Такое мнение выразил финский экономист и профессор Хельсинского университета Туомас Малинен.
«Это означает, что в случае начала конфликта между НАТО и Россией по нам ударят первыми», — написал Малинен в X.
5 марта Минобороны Финляндии предложило внести изменения в действующее законодательство в сфере регулирования ввоза и хранения ядерного оружия на территории страны. «Законопроект предлагает разрешить ввоз, транспортировку, поставку или хранение ядерных взрывных устройств в Финляндии в будущем, если это будет связано с военной обороной Финляндии, коллективной обороной НАТО или оборонным сотрудничеством», — говорится на сайте ведомства.
Президент Финляндии Александер Стубб в свою очередь заявил, что республика не нуждается в ядерном оружии и не собирается становиться ядерной державой.