Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Профессор Малинен: обладание ядерным оружием сделает Финляндию мишенью

В случае начала конфликта между НАТО и РФ по этой европейской стране «ударят первыми», считает эксперт.

СТОКГОЛЬМ, 12 апреля. /ТАСС/. Реализация планов Финляндии по завозу и разворачиванию ядерного оружия на своей территории может сделать ее мишенью. Такое мнение выразил финский экономист и профессор Хельсинского университета Туомас Малинен.

«Это означает, что в случае начала конфликта между НАТО и Россией по нам ударят первыми», — написал Малинен в X.

5 марта Минобороны Финляндии предложило внести изменения в действующее законодательство в сфере регулирования ввоза и хранения ядерного оружия на территории страны. «Законопроект предлагает разрешить ввоз, транспортировку, поставку или хранение ядерных взрывных устройств в Финляндии в будущем, если это будет связано с военной обороной Финляндии, коллективной обороной НАТО или оборонным сотрудничеством», — говорится на сайте ведомства.

Президент Финляндии Александер Стубб в свою очередь заявил, что республика не нуждается в ядерном оружии и не собирается становиться ядерной державой.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше