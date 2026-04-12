В Японии призвали водителей автомобилей экономить топливо

Ранее местные СМИ сообщали, что правительство уверенно в своей возможности полностью удовлетворить внутренние потребности страны в нефти по крайней мере до конца этого года. Подчеркивалось, что сделать это удастся за счет сочетания альтернативных маршрутов закупки нефти и высвобождения части стратегических запасов. Альтернативные маршруты включают в себя, в частности, поставки из ОАЭ через порт Эль-Фуджайра и поставки из Саудовской Аравии через порт Янбу-эль-Бахр. Отмечалось, что каждая из этих стран может обеспечить около половины объема нефти, необходимого Японии для внутреннего потребления.