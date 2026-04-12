В Японии призвали водителей автомобилей экономить топливо

ТОКИО, 12 апреля. /ТАСС/. Власти Японии призывают местных жителей активней использовать энергосберегающие способы вождения автомобилей. Об этом заявил министр экономики, торговли и промышленности Рёсэй Акадзава.
«Если использовать, например, эко-вождение, можно сэкономить много топлива. Это очень выгодно», — отметил он в ходе воскресных политических дебатов на японском общественном телевидении. Акадзава подчеркнул, что никаких законодательных или регуляторных инициатив, обязывающих к этому людей, применяться не будет, но японские власти будут вести активную просветительскую работу в этом направлении.
В Японии под энергосберегающим вождением подразумевают, в частности, отказ от резкого набора скорости и длительной остановки авто на холостом ходу. У моделей авто с гибридными двигателями, которые составляют большинство автомобилей на дорогах японских городов, также есть специальный режим эко-вождения, который заметно понижает объемы расхода топлива путем регулирования реакции педали газа и уменьшения мощности кондиционера. Такой режим также автоматически снижает расход топлива при разгоне.
Ранее местные СМИ сообщали, что правительство уверенно в своей возможности полностью удовлетворить внутренние потребности страны в нефти по крайней мере до конца этого года. Подчеркивалось, что сделать это удастся за счет сочетания альтернативных маршрутов закупки нефти и высвобождения части стратегических запасов. Альтернативные маршруты включают в себя, в частности, поставки из ОАЭ через порт Эль-Фуджайра и поставки из Саудовской Аравии через порт Янбу-эль-Бахр. Отмечалось, что каждая из этих стран может обеспечить около половины объема нефти, необходимого Японии для внутреннего потребления.
Между тем сообщалось, что США способны в четыре раза от показателей 2025 года увеличить объемы поставок нефти в Японию — преимущественно с терминалов в Техасе. Также дополнительные поставки нефти в Японию ожидаются из Азербайджана. В то же время дефицит будет покрываться как раз счет стратегических резервов — их высвобождение местные власти начали еще в середине марта.
16 марта в Японии на рынке началась реализация нефти из резервов в размере потребностей страны в течение 45 дней. Она продается оптовым компаниям по относительно низким ценам, соответствующим уровню до начала ударов США и Израиля по Ирану. Япония имеет запасы нефти, соответствующие ее потребностям в течение 254 дней. Они состоят из резервов государства и частных компаний общим объемом около 470 млн баррелей.