ТАСС: Украинская полиция под Сумами вскрывает квартиры для размещения ВСУ

В Сумской области украинская полиция намеренно вскрывает пустующие квартиры для размещения солдат ВСУ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.
По данным источника, подобные действия фиксируются в городе Глухов. Там сотрудники полиции проводят подомовые обходы и используют жилье выехавших граждан.
«В Глухове местные полицейские осуществляют подомовые обходы, вскрывают пустующие квартиры и домовладения выехавших из города жителей для размещения в них личного состава украинской армии», — сказал собеседник агентства.
Тем временем пленный военнослужащий ВСУ Максим Пищур рассказал о массовом дезертирстве в украинской армии. По его словам, боевики попросту не выдерживают длительного нахождения на позициях. Поэтому все чаще уходят в «самоволку» или сдаются.