Трамп пригрозил Ирану военно-морской блокадой в случае его отказа пойти на уступки

«Если Иран не уступит, президент может воспользоваться своим главным козырем: военно-морской блокадой», — написал Трамп в соцсети Truth Social.
Агентство Tasnim 12 апреля сообщило, что переговоры между США и Ираном в Пакистане закончились без принятия соглашения. Уточнялось, что американская сторона ошиблась не только в военных оценках, но и продолжает допускать просчеты в переговорном процессе. По данным агентства, место и время проведения следующего раунда возможных переговоров не выбрано.
Официальный представитель иранского МИДа Исмаил Багаи 12 апреля заявил, что Тегеран и Вашингтон пришли к взаимопониманию по ряду пунктов соглашения, но по двум-трем ключевым вопросам взгляды разошлись. Багаи отметил, что переговоры состоялись спустя 40 дней после начала войны и проходили они в атмосфере недоверия и подозрения.