Трамп пригрозил Ирану военно-морской блокадой в случае его отказа пойти на уступки

Агентство Tasnim 12 апреля сообщило, что переговоры между США и Ираном в Пакистане закончились без принятия соглашения. Уточнялось, что американская сторона ошиблась не только в военных оценках, но и продолжает допускать просчеты в переговорном процессе. По данным агентства, место и время проведения следующего раунда возможных переговоров не выбрано.