Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп пригрозил Ирану военно-морской блокадой в случае его отказа пойти на уступки

Американский лидер Дональд Трамп 12 апреля заявил, что США в случае отказа Ирана пойти на уступки, предпримут систему мер по прекращению доступа к его морскому побережью.

Источник: AP 2024

«Если Иран не уступит, президент может воспользоваться своим главным козырем: военно-морской блокадой», — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Агентство Tasnim 12 апреля сообщило, что переговоры между США и Ираном в Пакистане закончились без принятия соглашения. Уточнялось, что американская сторона ошиблась не только в военных оценках, но и продолжает допускать просчеты в переговорном процессе. По данным агентства, место и время проведения следующего раунда возможных переговоров не выбрано.

Официальный представитель иранского МИДа Исмаил Багаи 12 апреля заявил, что Тегеран и Вашингтон пришли к взаимопониманию по ряду пунктов соглашения, но по двум-трем ключевым вопросам взгляды разошлись. Багаи отметил, что переговоры состоялись спустя 40 дней после начала войны и проходили они в атмосфере недоверия и подозрения.

