В МИД Пакистана выразили надежду, что Иран и США продолжат соблюдать перемирие

Глава МИД Пакистана Исхак Дар выразил надежду, что Иран и США продолжат придерживаться режима прекращения огня.

Глава МИД Пакистана Исхак Дар выразил надежду, что Иран и США продолжат придерживаться режима прекращения огня.

«Мы надеемся, что американская и иранская стороны продолжат придерживаться режима прекращения огня», — цитирует его Al Jazeera.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Тегеран и Вашингтон не смогли прийти к соглашению по итогам переговоров в Исламабаде. Он добавил, что американская делегация возвращается в США без сделки с Ираном.

В Tasnim подтвердили, что переговоры делегаций Ирана и США в Исламабаде завершились без достижения договорённостей.

Пакистан — одна из крупнейших стран Южной Азии, обладающая выгодным стратегическим положением, собственным ядерным оружием, но сложной внутренней и внешнеполитической повесткой. Государство играет важную роль в региональной безопасности и соперничает с ближайшим соседом — Индией.
Читать дальше