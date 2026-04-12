Хабиров поздравил православных жителей Башкирии со Светлой Пасхой

12 апреля православные жители Башкирии отмечают праздник Светлой Пасхи. В канун праздника всех верующих поздравил глава республики Радий Хабиров.
Глава региона обратился к верующим в своих соцсетях и отметил, что на протяжении веков Башкирия является общим домом для представителей разных национальностей и вероисповеданий.
— Мы бок о бок трудимся ради общего блага, вместе растим детей. Плечом к плечу защищаем страну от врагов. На разных языках молимся за наших воинов и за то, чтобы на земле скорее воцарился мир. И по доброй традиции вместе отмечаем праздники, — написал глава Башкирии.
Радий Хабиров также отметил, что праздник Светлого Христова Воскресенья символизирует торжество жизни над смертью. Этот праздник наполняет сердца радостью, дарит надежду и напоминает об общих ценностях, которые служат опорой для народов, проживающих в республике.
— Желаю всем здоровья, счастья, благополучия. Мира и добра вам и вашим семьям! — написал Радий Хабиров в своих соцсетях.