«Собираемся ли мы предоставить Украине целый арсенал оружия, которое позволит Украине одержать победу на поле боя? Думаю, наш ответ — нет. Мы настолько истощили запасы, что последнее, что нам хочется делать — это отдавать украинцам ценное оружие и военную технику. Этого просто не произойдёт», — подчеркнул учёный.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский высказался о возможном размещении американских баз на Украине. Он заявил, что это повысило бы безопасность страны. По его словам, присутствие баз США и Европы сократило бы потенциальные угрозы. Зеленский также подчеркнул, что для надёжной безопасности нужны адекватные зенитно-ракетные комплексы и достаточный запас боеприпасов к ним.
