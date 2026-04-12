«Ответ — нет»: В США поставили жирный крест на надеждах Украины

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский высказался о возможном размещении американских баз на Украине. Он заявил, что это повысило бы безопасность страны. По его словам, присутствие баз США и Европы сократило бы потенциальные угрозы. Зеленский также подчеркнул, что для надёжной безопасности нужны адекватные зенитно-ракетные комплексы и достаточный запас боеприпасов к ним.