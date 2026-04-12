Дмитриев: Британские и европейские чиновники в панике из-за кризиса в АПК

Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в субботу, 11 апреля, заявил, что британские и европейские чиновники находятся в панике из-за кризиса в аграрной отрасли своих стран.

Он отметил, что упадок вызван дефицитом топлива и удобрений.

— Фермеры, испытывающие нехватку топлива и удобрений, сначала в Ирландии, а затем по всей Европе восстают, чтобы защитить свой образ жизни. Бюрократы ЕС и Великобритании дрожат и паникуют, — написал Дмитриев на своей странице в социальной сети X.

Также Кирилл Дмитриев заявил, что власти Великобритании готовят страну к войне. Он отметил, что речь идет о подготовке страны к переводу «на военные рельсы».

В начале апреля спецпредставитель президента России сравнил текущую ситуацию в мире с началом пандемии коронавируса и призвал готовиться к крайне серьезному кризису. По его словам, многие европейские и британские чиновники недооценивают грядущие экономические потрясения.

