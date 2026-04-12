Вэнс заявил об отсутствии сделки с Ираном

США и Иран не пришли к соглашению на переговорах в Пакистане, заявил вице-президент Джей Ди Вэнс.
«Мы возвращаемся в Соединенные Штаты, поскольку соглашение не было достигнуто», — сказал он.
Вэнс назвал это «плохой новостью» скорее для Ирана, чем для Соединенных Штатов.
По его словам, американская сторона «очень четко обозначила» свои «красные линии»: в чем Вашингтон готов пойти навстречу, а в чем нет.
«Но они решили не принимать наши условия», — заявил вице-президент.
Представитель иранского МИДа Эсмаил Багаи сообщил, что на переговорах речь шла об Ормузском проливе, ядерной проблеме, репарациях и отмене санкций. Он назвал их напряженными.
Успех переговоров зависит от серьезности намерений США, отказа от чрезмерных требований и признания иранских интересов, убежден Багаи.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.