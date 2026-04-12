Губернатор Хоценко награжден орденом Русской православной церкви

Глава региона отмечен за вклад в развитие церковно-государственных отношений по указу Патриарха Кирилла.

Источник: Пресс-служба губернатора Омской области

Губернатор Омской области Виталий Хоценко удостоен ордена благоверного князя Даниила Московского второй степени. Об этом стало известно 12 апреля.

Церковную награду главе региона передал митрополит Омский и Прииртышский Дионисий по завершении Пасхального богослужения. Соответствующий указ подписан Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

Решение о награждении принято во внимание к вкладу Виталия Хоценко в развитие церковно-государственных отношений, а также в связи с его сорокалетием.

Орден благоверного князя Даниила Московского является одной из значимых наград Русской православной церкви. Им награждаются духовные и светские лица за заслуги в возрождении духовной жизни России.

