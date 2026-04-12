Губернатор Хоценко награжден орденом Русской православной церкви

Губернатор Омской области Виталий Хоценко удостоен ордена благоверного князя Даниила Московского второй степени. Об этом стало известно 12 апреля.
Церковную награду главе региона передал митрополит Омский и Прииртышский Дионисий по завершении Пасхального богослужения. Соответствующий указ подписан Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.
Решение о награждении принято во внимание к вкладу Виталия Хоценко в развитие церковно-государственных отношений, а также в связи с его сорокалетием.
Орден благоверного князя Даниила Московского является одной из значимых наград Русской православной церкви. Им награждаются духовные и светские лица за заслуги в возрождении духовной жизни России.