Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с праздником Пасхи

Сегодня самарцы, как и жители всей страны, празднуют Пасху. В день светлого праздника к жителям губернии обратился глава Самарской области Вячеслав Федорищев. Он отметил, что этот праздник вдохновляет на добрые поступки и наполняет душу радостью.
«Пасха в России уже давно вышла за рамки конфессиональной традиции и стала праздником всей страны. Вера, семья, милосердие — это наши общие ценности, на которых выросли поколения людей самых разных вероисповеданий», — подчеркнул губернатор.
Он пожелал самарцам мира в доме, оптимизма, благополучия и здоровья.
Узнать больше по теме
Российский государственный деятель и экономист нового поколения, осенью 2024 года Вячеслав Федорищев стал самым молодым действующим главой субъекта в РФ.