Вэнс сообщил об «окончательном и лучшем предложении» Ирану

Иранцы отказались принять «достаточно гибкие» условия сделки, хотя американская сторона была «весьма услужлива», заявил вице-президент.

Источник: РБК

США сделали Ирану «окончательное и лучшее предложение» на переговорах в Пакистане, заявил вице-президент Джей Ди Вэнс, его слова приводит CNN.

Он рассказал, что иранские переговорщики отказались принять «достаточно гибкие» условия сделки, предложенные американцами.

«Мы были весьма услужливы. Президент сказал нам: “Вам нужно приехать сюда с чистыми намерениями и приложить все усилия для заключения сделки”. Мы так и сделали, и, к сожалению, нам не удалось добиться никакого прогресса», — отметил Вэнс.

Вице-президент считает, что главным камнем преткновения является нежелание Ирана отказаться от своей ядерной программы.

«Мы уезжаем отсюда с очень простым предложением — нашим окончательным и лучшим предложением», — сказал он, добавив: «Посмотрим, примут ли его иранцы».

Американский президент Дональд Трамп грозил «обрушить ад» на Иран, если тот не заключит сделку и не откроет для прохода судов Ормузский пролив. 8 апреля Вашингтон и Тегеран заключили перемирие на две недели. С тех пор обе стороны обвиняют друг друга в нарушении договоренностей.

Оставайтесь на связи с РБК в Max.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше