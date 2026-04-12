Надежный источник сил и веры: Алексей Текслер поздравил южноуральцев с Пасхой

Глава региона Алексей Текслер поздравил южноуральцев с окончанием Великого поста и наступлением Пасхи. Он отметил, что этот праздник уже около двух тысяч лет является для православных христиан надежным источником сил и веры, символом торжества жизни, надежды на спасение и духовного обновления, а пасхальные традиции объединяют семьи, народы и страны.
— В этот радостный день мы задумываемся о вечных ценностях добра и справедливости, о том, как важны душевное тепло родных и близких, бескорыстная помощь и поддержка. От всей души желаю, чтобы в ваших домах и семьях всегда царили вера в лучшее, мир, добро, любовь и счастье.
Ночное пасхальное богослужение в Кафедральном соборе Рождества Христова собрало сотни верующих.
Отметим, что в этом году Пасха совпала с Днем космонавтики. Губернатор отметил вклад Челябинской области в освоение космоса.