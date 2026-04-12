Axios описал разногласия США и Ирана на переговорах в Пакистане

Тупиковая ситуация ставит под угрозу достигнутое на прошлой неделе двухнедельное перемирие, отмечает издание.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс вылетел из Пакистана после того, как заявил, что переговоры не привели к соглашению.
«Плохая новость в том, что мы не достигли соглашения, и я думаю, что это плохая новость для Ирана в гораздо большей степени, чем для Соединенных Штатов Америки», — сказал Вэнс.
По его словам, американская делегация «очень четко обозначила» свои «красные линии»: в чем она готова пойти навстречу, а в чем нет. Однако иранцы не приняли условия Вашингтона, отметил вице-президент. Он сообщил, что США сделали Ирану «окончательное и лучшее предложение». «Посмотрим, примут ли его иранцы», — добавил он.
По данным Fars, Иран не согласился с условиями США по поводу Ормузского пролива и ядерной энергетики. Агентство Tasnim также связало отсутствие сделки с «чрезмерными требованиями» США.
Переговоры в Пакистане продлились около 21 часа.