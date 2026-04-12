Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Axios описал разногласия США и Ирана на переговорах в Пакистане

Тегеран настаивает на контроле над Ормузским проливом и не хочет отказываться от своих запасов обогащенного урана, пишет портал. Вэнс заявил, что переговоры с Ираном не привели к соглашению.

Источник: РБК

Некоторые разногласия на переговорах США и Ирана в Пакистане связаны с тем, что Тегеран настаивает на контроле над Ормузским проливом и не желает отказываться от своих запасов обогащенного урана, пишет портал Axios со ссылкой на источник.

Тупиковая ситуация ставит под угрозу достигнутое на прошлой неделе двухнедельное перемирие, отмечает издание.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс вылетел из Пакистана после того, как заявил, что переговоры не привели к соглашению.

«Плохая новость в том, что мы не достигли соглашения, и я думаю, что это плохая новость для Ирана в гораздо большей степени, чем для Соединенных Штатов Америки», — сказал Вэнс.

По его словам, американская делегация «очень четко обозначила» свои «красные линии»: в чем она готова пойти навстречу, а в чем нет. Однако иранцы не приняли условия Вашингтона, отметил вице-президент. Он сообщил, что США сделали Ирану «окончательное и лучшее предложение». «Посмотрим, примут ли его иранцы», — добавил он.

По данным Fars, Иран не согласился с условиями США по поводу Ормузского пролива и ядерной энергетики. Агентство Tasnim также связало отсутствие сделки с «чрезмерными требованиями» США.

Переговоры в Пакистане продлились около 21 часа.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше