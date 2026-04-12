Аксенов поздравил православных жителей Крыма с Пасхой

Глава республики отметил, что этот день объединяет вокруг вечных духовных и нравственных ценностей.

Источник: пресс-служба главы Крыма

В воскресенье, 12 апреля, глава Крыма Сергей Аксенов поздравил православных жителей республики с Пасхой. Об этом руководитель региона написал в своем Telegram-канале.

«Христос воскресе! Сегодня эта благая весть звучит в православных храмах и в наших домах. Ее повторяют миллионы людей по всему миру», — отметил Аксенов.

Глава Крыма назвал Пасху великим праздником, который дарит людям веру, надежду и любовь. По его словам, этот день объединяет вокруг вечных духовных и нравственных ценностей, а также символизирует связь времен и поколений.

«Эта связь особенно ясно видна в Крыму, на земле древних христианских святынь», — написал Аксенов.

Глава республики добавил, что Крымская митрополия вносит огромный вклад в духовное просвещение народа. В регионе реализуют масштабные благотворительные, культурные и патриотические инициативы.

«С праздником, братья и сестры! Желаю всем пасхальной радости и Божьего благословения! Христос воскресе!», — написал Аксенов.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше