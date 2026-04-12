Аксенов поздравил православных жителей Крыма с Пасхой

В воскресенье, 12 апреля, глава Крыма Сергей Аксенов поздравил православных жителей республики с Пасхой. Об этом руководитель региона написал в своем Telegram-канале.
«Христос воскресе! Сегодня эта благая весть звучит в православных храмах и в наших домах. Ее повторяют миллионы людей по всему миру», — отметил Аксенов.
Глава Крыма назвал Пасху великим праздником, который дарит людям веру, надежду и любовь. По его словам, этот день объединяет вокруг вечных духовных и нравственных ценностей, а также символизирует связь времен и поколений.
«Эта связь особенно ясно видна в Крыму, на земле древних христианских святынь», — написал Аксенов.
Глава республики добавил, что Крымская митрополия вносит огромный вклад в духовное просвещение народа. В регионе реализуют масштабные благотворительные, культурные и патриотические инициативы.
«С праздником, братья и сестры! Желаю всем пасхальной радости и Божьего благословения! Христос воскресе!», — написал Аксенов.