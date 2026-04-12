Трамп пригрозил КНР «большими проблемами» в случае поставок оружия Ирану

У Китая возникнут «большие проблемы» в случае поставок оружия Ирану, заявил президент США Дональд Трамп, его слова приводит CNN.
В ответ на вопрос телеканала о данных американской разведки по поводу возможных поставок китайского оружия Тегерану Трамп пригрозил, что Пекин столкнется с последствиями, если это произойдет.
«Если Китай это сделает, у Китая возникнут большие проблемы» — сказал он по пути во Флориду.
Глава Белого дома не уточнил, разговаривал ли он с китайским лидером Си Цзиньпином, с которым, как ожидается, встретится в начале следующего месяца в Китае, отмечает канал.
По данным CNN, американская разведка пришла к выводу о том, что Китай готовится поставить Ирану новые системы противовоздушной обороны в ближайшие несколько недель.
Трамп также заявил, что его не волнует исход переговоров с Ираном в Пакистане. По его словам, Вашингтон уже «победил».
«Для меня не имеет значения, заключим мы соглашение или нет. Мы победили», — утверждает он. Американский лидер добавил, что страны НАТО не помогли Соединенным Штатам.
Кроме того, Трамп заверил, что США откроют Ормузский пролив, «даже несмотря на то, что сами им не пользуются». «Потому что в мире много других стран, которые им пользуются, но либо боятся, либо слабы, либо скупы», — сказал он.
В Исламабаде продолжаются прямые переговоры делегаций США и Ирана.
Китай никогда не поставлял вооружения ни одной из сторон конфликта, заявил ТАСС пресс-секретарь китайского посольства в США Лю Пэнъюй, комментируя публикацию CNN.
