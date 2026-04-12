Губернатор Красноярского края и председатель Законодательного Собрания поздравили жителей с праздником Светлого Христова Воскресения

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Поздравляем православных христиан и всех жителей Красноярского края с Пасхой!
Светлое Христово Воскресение — символ надежды, возрождения, победы добра. Дух великого праздника укрепляет веру людей и побуждает к благим делам.
В православных традициях заключена большая сила. Они дают жизненную опору, сплачивают, помогают преодолевать самые сложные испытания. Древние обычаи пасхальных торжеств делают ощутимее связь поколений, напоминают о важности семейных уз и взаимной поддержки.
Дорогие земляки! Искренне желаем вам радости, здоровья и взаимопонимания. Пусть пасхальные дни станут временем позитивных перемен и заботы о ближних!
Губернатор Красноярского краяМ. М. Котюков.
Председатель Законодательного Собрания краяА. И. Додатко.