КСИР пригрозил ответить на проход военных кораблей через Ормузский пролив

Эсминцы USS Frank E. Peterson и USS Michael Murphy прошли через пролив в рамках миссии по разминированию этого пути, заявили в CENTCOM. КСИР это опроверг и пригрозил «решительным сопротивлением».

Источник: РБК

Любая попытка военных кораблей пройти через Ормузский пролив встретит «решительное сопротивление», заявили Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР), сообщает Tasnim.

«Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции обладают полными полномочиями по управлению Ормузским проливом. Проход разрешен только гражданским судам в соответствии со специальными правилами», — подчеркнули там.

11 апреля Центральное командование США (CENTCOM) сообщило в X, что эсминцы USS Frank E. Peterson и USS Michael Murphy прошли через Ормузский пролив в рамках миссии по разминированию этого пути.

«Сегодня мы начали процесс создания нового прохода и вскоре мы предоставим этот безопасный маршрут морской отрасли, чтобы способствовать свободному перемещению товаров», — заявил командующий CENTCOM адмирал Брэд Купер.

КСИР, в свою очередь, опроверг проход американских кораблей через пролив.

Президент Дональд Трамп объявил, что США начали разминировать Ормузский пролив. По его словам, это «услуга» для стран, зависящих от этого маршрута. Он уверен, что Иран «проигрывает» войну, а мины в проливе остаются его единственным козырем.

Вашингтон воспользуется своими боевыми кораблями, если Тегеран не заключит сделку, предупредил также американский лидер.

Ормузский пролив: главный нефтяной маршрут в эпицентре конфликтов
Ормузский пролив — одна из самых стратегически важных водных артерий мира. Но этот узкий морской коридор — еще и зона постоянной напряженности: Иран не раз угрожал перекрыть его в ответ на санкции и военные угрозы. Разбираемся, где находится пролив, кому он принадлежит и почему его безопасность волнует весь мир.
