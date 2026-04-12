КСИР пригрозил ответить на проход военных кораблей через Ормузский пролив

Любая попытка военных кораблей пройти через Ормузский пролив встретит «решительное сопротивление», заявили Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР), сообщает Tasnim.
«Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции обладают полными полномочиями по управлению Ормузским проливом. Проход разрешен только гражданским судам в соответствии со специальными правилами», — подчеркнули там.
11 апреля Центральное командование США (CENTCOM) сообщило в X, что эсминцы USS Frank E. Peterson и USS Michael Murphy прошли через Ормузский пролив в рамках миссии по разминированию этого пути.
«Сегодня мы начали процесс создания нового прохода и вскоре мы предоставим этот безопасный маршрут морской отрасли, чтобы способствовать свободному перемещению товаров», — заявил командующий CENTCOM адмирал Брэд Купер.
КСИР, в свою очередь, опроверг проход американских кораблей через пролив.
Президент Дональд Трамп объявил, что США начали разминировать Ормузский пролив. По его словам, это «услуга» для стран, зависящих от этого маршрута. Он уверен, что Иран «проигрывает» войну, а мины в проливе остаются его единственным козырем.
Вашингтон воспользуется своими боевыми кораблями, если Тегеран не заключит сделку, предупредил также американский лидер.
