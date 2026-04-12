Иран сообщил о разногласиях с США «по 2−3 важным вопросам»

«Эти переговоры состоялись после 40 дней навязанной войны и проходили в атмосфере недоверия и подозрительности. Вполне естественно, что мы с самого начала не ожидали достижения соглашения за одну встречу», — пояснил он. «Никто этого тоже не ожидал», — отметил Багаи.
Ранее Тегеран связал успех переговорного процесса с серьезностью намерений Вашингтона, отказом от чрезмерных требований и признанием интересов республики.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что на переговорах не удалось достичь соглашения. По его словам, американская делегация «очень четко обозначила» свои «красные линии»: в чем она готова пойти навстречу, а в чем нет, но иранская сторона не приняла эти условия.
Вэнс сообщил, что Соединенные Штаты сделали Ирану «окончательное и лучшее предложение». «Посмотрим, примут ли его иранцы», — добавил он.
По данным Fars, Иран не пошел на условия США по поводу Ормузского пролива и ядерной энергетики. Axios пишет, что ряд разногласий вызван тем, что Тегеран настаивает на контроле над Ормузским проливом и не хочет отказываться от своих запасов обогащенного урана.
