Ранее пленный колумбийский наёмник рассказал, что украинские военные плохо относятся к иностранцам, воюющим на стороне ВСУ. По его словам, сослуживцы захлопывали дверь перед носом, не пускали в помещения, отбирали еду и запрещали к чему-либо прикасаться. Питаться приходилось тайком, а братского отношения он не чувствовал — скорее, к нему относились как к врагу.