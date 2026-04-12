Тегеран рассказал, что обсуждал с американцами в Исламабаде

На переговорах речь шла об Ормузском проливе, ядерной проблеме, репарациях и отмене санкций, сообщил представитель иранского МИДа Эсмаил Багаи.

Источник: РБК

За последние 24 часа переговоры между Ираном и США включали Ормузский пролив, ядерную проблему, репарации, отмену санкций и полное прекращение войны против республики и в регионе, заявил представитель иранского МИДа Эсмаил Багаи в X.

Он назвал их напряженными и долгими для иранской делегации в Исламабаде. «Интенсивные переговоры, начавшиеся в субботу утром при посредничестве Пакистана, продолжаются без перерыва до сих пор, и между двумя сторонами был обмен многочисленными сообщениями», — написал Багаи.

Иран намерен использовать все доступные средства, включая дипломатию, для обеспечения национальных интересов и благополучия страны, отметил он.

Успех переговорного процесса представитель внешнеполитического ведомства связал с «серьезностью немерений и добросовестностью» США, отказом от чрезмерных и незаконных требований, а также с признанием законных прав и интересов Ирана.

Багаи также выразил признательность правительству и народу Пакистана за организацию переговоров и их усилия по продвижению этого процесса.

Al Jazeera сообщал, что американские требования по поводу Ормузского пролива «слишком амбициозны» и что переговоры, по всей видимости, зашли в тупик. Tasnim и Fars также называли условия Вашингтона «чрезмерными».

Соединенные Штаты настаивают на полном открытии пролива, Иран «проявляет некоторую гибкость», но считает требования американцев «максималистскими», отмечал телеканал.

