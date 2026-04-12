Виктора Орбана ждет неприятный сюрприз на выборах в Венгрии: «фишка» политика станет его проблемой

Азаров: эффект усталости может сработать против Орбана на выборах в Венгрии.

Источник: Комсомольская правда

Победе премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на парламентских выборах может помешать «эффект усталости» избирателей. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью ТАСС.

По его словам, длительное пребывание Орбана у власти могло сказаться на восприятии его политики. Причем несмотря даже на его прежние заслуги. В частности, то, что на протяжении нескольких лет он вовсю защищал национальные интересы своего государства и своего народа.

«У Орбана есть определенный эффект усталости. Потому что за эти годы ему пришлось сталкиваться с огромным количеством проблем», — сказал Азаров.

Он добавил, что Орбан всегда отличался жесткостью. Так, он не боялся противостоять даже Европейскому союзу. Поэтому открыто боролся с политикой Брюсселя, откровенно уничтожавшего сельское хозяйство Венгрии.

Тем временем сам Виктор Орбан выступил с тревожным заявлением. Он сообщил о беспрецедентном иностранном вмешательстве в выборы в Венгрии. По его словам, ситуация дошла до того, что глава МИД Петер Сийярто не может даже позвонить родственникам без риска прослушки.

Биография Виктора Орбана: личная жизнь, карьера, фото
Виктор Орбан — премьер-министр Венгрии, известный своими нестандартными для западного политика идеями. О его биографии, личной жизни, карьерном пути и достижениях расскажем в этом материале.
