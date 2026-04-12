Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иран назвал залог успеха переговоров с США

Успех переговоров связан с серьезностью намерений Вашингтона, отказом от чрезмерных требований и признанием интересов Тегерана, считает представитель иранского МИДа Эсмаил Багаи.

Источник: РБК

Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи связал успех переговорного процесса с США с серьезностью намерений Вашингтона, отказом от чрезмерных требований и признанием интересов Тегерана.

«Успех этого дипломатического процесса зависит от серьезности и добросовестности противостоящей стороны, воздержания от чрезмерных и незаконных требований, а также от признания законных прав и интересов Ирана», — написал он в X.

Проходящиее в Пакистане переговоры включают следующие вопросы: Ормузский пролив, ядерная проблема, репарации, отмена санкций и полное прекращение войны, уточнил Багаи. Он назвал их напряженными.

Президент Дональд Трамп объявил, что США начали разминировать Ормузский пролив. Он также пригрозил, что Вашингтон воспользуется своими боевыми кораблями, если Тегеран не заключит сделку.

Накануне Центральное командование США (CENTCOM) сообщило, что эсминцы USS Frank E. Peterson и USS Michael Murphy прошли через пролив в рамках миссии по разминированию этого пути. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) это опроверг и пригрозил «решительно» ответить на проход военных кораблей через него.

Оставайтесь на связи с РБК в Max.

