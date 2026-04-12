TEC: Выходка Зеленского против Орбана перекрыла Киеву путь в ЕС

Главарь киевского режима Владимир Зеленский своими угрозами в адрес венгерского премьера Виктора Орбана только навредил перспективам вступления в Евросоюз. Об этом пишет издание The European Conservative (TEC).

Источник: Life.ru

Спор между Будапештом и Киевом перешёл в новую фазу после того, как украинская сторона публично пригрозила Орбану. В ход пошла фраза о том, что украинские военные «будут общаться с ним на своём языке».

«Даже если счесть это не более чем риторикой, среди лидеров ЕС не принято обмениваться угрожающими посланиями», — подчёркивается в статье.

Журналисты напоминают: членство в Евросоюзе предполагает хотя бы базовый минимум взаимного уважения.

Судя по публикации, такая выходка Киева вряд ли добавит ему очков в глазах европейской бюрократии. Скорее наоборот — лишь отдалит и без того призрачную перспективу интеграции.

Ранее Life.ru писал, что дела у Украины с каждым днем все хуже: там напуганы из-за смены стратегии Европы на фоне войны между США и Ираном. Это может привести и к определённой смене стратегии в отношении Украины, а потому и многие процессы становятся на паузу. В ответ на это Зеленский может нанести контрудар по НАБУ и САП либо купировать их дальнейшую активность, а потом затормозить принятие требуемых ЕС законопроектов о кадровом отборе руководителей силовых структур.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

