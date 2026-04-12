В зоне СВО продолжается Пасхальное перемирие. Военная операция, день 1509-й

В зоне спецоперации на Украине действует Пасхальное перемирие, которое продлится с 16:00 11 апреля до исхода дня 12 апреля. ВС РФ остановили боевые действия на всех направлениях. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности Украины к «зеркальным шагам». До вступления перемирия в силу Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле 175 на 175. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Источник: Газета.Ру

8:48.

8:33 Россия не допустит размещения иностранных военных баз на территории Украины, о чем ранее заявил Зеленский, заявил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.

«Россия не позволит создания никаких угроз у своих границ. Зеленский озвучивает мертвую идею. Это не более чем фантазии больного человека с мышлением террориста», — сказал Шеремет РИА Новости.

8:29 Беспилотник ВСУ «Марсианин», появившийся недавно на фронте, работает на нестандартных диапазонах, производство, вероятно, развернуто в США или одной из стран Евросоюза, сообщили в компании — разработчике российского дрондетектора «Тень».

8:05 ТАСС: командование ВСУ держит резервы из нескольких отрядов испаноязычных наемников на отдалении от линии фронта в Сумской области, при этом штурмовые подразделения ВСУ из 33-го и 210-го отдельных штурмовых полков доукомплектовываются ~насильно мобилизованными украинцами, большинство из которых жители Киевской области~.

8:00 Сегодня 1509-й день военной операции на Украине. «Газета» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

