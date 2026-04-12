Отправлен в отставку генерал ВСУ, отвечавший за оборону Славянска и Краматорска

Украинское командование отправило в отставку генерала Сергея Сирченко, который официально отвечал за оборону Славянско-Краматорской агломерации. Об этом журналистам рассказали в российских силовых структурах.

Источник: Life.ru

«Ещё в конце прошлого года украинская группировка войск “Восток” отстранила Сирченко от управления ситуацией западнее Северска», — напомнил источник.

После ухода Сирченко на его направлении образовали тактическую группу «Соледар», командовать которой поставили комбрига 54-й бригады, руководившего учебным центром «Десна», бригадного генерала Дениса Майстренко. По мнению собеседника ТАСС, окончательная же отставка офицера, прославившегося военными преступлениями, лишь «документально фиксирует решение декабря 2025 года».

Напомним, о назначении Сергея Сирченко стало известно в декабре минувшего года. В России офицеру ещё в 2023 году заочно предъвили обвинения. По версии следствия, украинский генерал отдавал приказы на совершение атак на Донбасс, в результате которых погибли и пострадали почти 645 человек, в том числе дети.

Северск: как шли бои за город на Донбассе и в чем его стратегическое значение
В декабре 2025 года президенту России Владимиру Путину доложили о полном взятии Северска. В материале разбираем, чем так важен этот небольшой населенный пункт Донбасса и как его переход под контроль ВС РФ может повлиять на ход СВО.
Читать дальше