Отправлен в отставку генерал ВСУ, отвечавший за оборону Славянска и Краматорска

«Ещё в конце прошлого года украинская группировка войск “Восток” отстранила Сирченко от управления ситуацией западнее Северска», — напомнил источник.
После ухода Сирченко на его направлении образовали тактическую группу «Соледар», командовать которой поставили комбрига 54-й бригады, руководившего учебным центром «Десна», бригадного генерала Дениса Майстренко. По мнению собеседника ТАСС, окончательная же отставка офицера, прославившегося военными преступлениями, лишь «документально фиксирует решение декабря 2025 года».
Напомним, о назначении Сергея Сирченко стало известно в декабре минувшего года. В России офицеру ещё в 2023 году заочно предъвили обвинения. По версии следствия, украинский генерал отдавал приказы на совершение атак на Донбасс, в результате которых погибли и пострадали почти 645 человек, в том числе дети.
